La Nuit de la Chouette Maison de Garonne Boé

Partez à la découverte des rapaces nocturnes et de leurs supers pouvoirs. Présentation en salle, atelier de dissection de pelotes et balade nocturne. Animée par Juliette Sirand de NaturAnimée. Collation offerte.
Maison de Garonne 11 rue Lacassagne Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 98 65 61 maison-garonne@ville-boe.fr
English : La Nuit de la Chouette
Discover nocturnal birds of prey and their superpowers. Indoor presentation, pellet dissection workshop and nocturnal walk. Led by Juliette Sirand from NaturAnimée. Snack offered.
