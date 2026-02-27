La Nuit de la Chouette Maison de Garonne Boé

La Nuit de la Chouette

Maison de Garonne 11 rue Lacassagne Boé Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Partez à la découverte des rapaces nocturnes et de leurs supers pouvoirs. Présentation en salle, atelier de dissection de pelotes et balade nocturne. Animée par Juliette Sirand de NaturAnimée. Collation offerte.

Maison de Garonne 11 rue Lacassagne Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 98 65 61 maison-garonne@ville-boe.fr

English : La Nuit de la Chouette

Discover nocturnal birds of prey and their superpowers. Indoor presentation, pellet dissection workshop and nocturnal walk. Led by Juliette Sirand from NaturAnimée. Snack offered.

L’événement La Nuit de la Chouette Boé a été mis à jour le 2026-02-25 par OT Destination Agen