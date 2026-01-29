La nuit de la chouette Hirtzfelden

La nuit de la chouette

Découvrez le monde fascinant de la nuit et des rapaces nocturnes à travers de nombreuses activités gratuites pour tout âge

• Un grand jeu de piste sonore sur le sentier, départs de 17h30 à 21h00

• Ateliers de décortication de pelotes

• Balade contée et lecture d’histoires sur la nuit (18h00 –19h00 20h00)

• Conférence-projection sur la chevêchette par Olivier GUTFREUND à 19h00

N’oubliez pas votre lampe de poche !

Repas sur place, 6€ (soupe bio, knacks bio, pain). 0 .

rue de Bâle Hirtzfelden 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 9 64 25 55 54 maisonnature@vieuxcanal.eu

