rue de Bâle Hirtzfelden Haut-Rhin
Début : Vendredi 2026-03-27 17:30:00
fin : 2026-03-27 21:00:00
2026-03-27
Découvrez le monde fascinant de la nuit et des rapaces nocturnes à travers de nombreuses activités gratuites pour tout âge
• Un grand jeu de piste sonore sur le sentier, départs de 17h30 à 21h00
• Ateliers de décortication de pelotes
• Balade contée et lecture d’histoires sur la nuit (18h00 –19h00 20h00)
• Conférence-projection sur la chevêchette par Olivier GUTFREUND à 19h00
N’oubliez pas votre lampe de poche !
Repas sur place, 6€ (soupe bio, knacks bio, pain).
rue de Bâle Hirtzfelden 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 9 64 25 55 54 maisonnature@vieuxcanal.eu
L’événement La nuit de la chouette Hirtzfelden a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach