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AGENDA · Monteneuf

La Nuit de la Chouette – Morbihan Grandeur Nature Monteneuf

samedi 3 octobre 2026 · Monteneuf

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Centre des Landes
Ville
56380 Monteneuf
Département
Morbihan
Tarif

Monteneuf

La Nuit de la Chouette – Morbihan Grandeur Nature

Centre des Landes Monteneuf Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 19:30:00
fin : 2026-10-03 21:30:00

Date(s) :
2026-10-03

La Nuit de la chouette / Réserve naturelle régionale des landes et mégalithes de Monteneuf

Lors d’ateliers suivis d’une balade, venez découvrir les rapaces nocturnes de la Réserve naturelle et leurs particularités.

*sur réservation
places limitées à 25 personnes   .

Centre des Landes Monteneuf 56380 Morbihan Bretagne +33 6 84 78 86 93 

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English :

L’événement La Nuit de la Chouette – Morbihan Grandeur Nature Monteneuf a été mis à jour le 2026-09-07 par OT MALESTROIT – Destination Brocéliande

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