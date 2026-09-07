Informations pratiques

Monteneuf

La Nuit de la Chouette – Morbihan Grandeur Nature

Centre des Landes Monteneuf Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 19:30:00

fin : 2026-10-03 21:30:00

Date(s) :

2026-10-03

La Nuit de la chouette / Réserve naturelle régionale des landes et mégalithes de Monteneuf

Lors d’ateliers suivis d’une balade, venez découvrir les rapaces nocturnes de la Réserve naturelle et leurs particularités.

*sur réservation

places limitées à 25 personnes .

Centre des Landes Monteneuf 56380 Morbihan Bretagne +33 6 84 78 86 93

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English :

L’événement La Nuit de la Chouette – Morbihan Grandeur Nature Monteneuf a été mis à jour le 2026-09-07 par OT MALESTROIT – Destination Brocéliande