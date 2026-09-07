La Nuit de la Chouette – Morbihan Grandeur Nature Monteneuf
samedi 3 octobre 2026 · Monteneuf
Informations pratiques
Monteneuf
La Nuit de la Chouette – Morbihan Grandeur Nature
Centre des Landes Monteneuf Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 19:30:00
fin : 2026-10-03 21:30:00
Date(s) :
2026-10-03
La Nuit de la chouette / Réserve naturelle régionale des landes et mégalithes de Monteneuf
Lors d’ateliers suivis d’une balade, venez découvrir les rapaces nocturnes de la Réserve naturelle et leurs particularités.
*sur réservation
places limitées à 25 personnes .
Centre des Landes Monteneuf 56380 Morbihan Bretagne +33 6 84 78 86 93
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English :
L’événement La Nuit de la Chouette – Morbihan Grandeur Nature Monteneuf a été mis à jour le 2026-09-07 par OT MALESTROIT – Destination Brocéliande
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