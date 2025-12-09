La Nuit de la chouette Sortie nature

Mairie Berville-sur-Mer Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 20:00:00

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Animation nature à la découverte des chouettes !

Animation nature à la découverte des chouettes !

A la sortie de l’hiver, les rapaces nocturnes se font entendre dans la forêt et dans la campagne. Nous vous proposons de pénétrer dans le cercle très fermé de la chevêche, de la hulotte et de l’effraie. Au cours d’une promenade nocturne votre guide vous fera arpenter un sentier du territoire à la découverte de ces rapaces nocturnes.

Attention cette animation ne garantit pas de voir et/ou entendre les chouettes. Mais vous garantit d’en apprendre sur elles pour les reconnaitre.

Prévoir une tenue chaude et de bonnes chaussures. .

Mairie Berville-sur-Mer 27210 Eure Normandie +33 2 32 57 72 10

English : La Nuit de la chouette Sortie nature

Nature activities to discover owls!

L’événement La Nuit de la chouette Sortie nature Berville-sur-Mer a été mis à jour le 2025-12-09 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville