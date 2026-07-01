Informations pratiques

Adissan

LA NUIT DE LA CLAIRETTE

Adissan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

La Nuit de la Clairette revient à Adissan ! Dès 19 h, profitez d’une soirée festive avec bar à vin, restauration, animations et orchestre Franck Malbert. Une ambiance conviviale autour des vins de la Clairette.

La 16ᵉ Nuit de la Clairette approche !

Le jeudi 16 juillet, rendez-vous dès 19h au stade municipal d’Adissan pour une soirée incontournable placée sous le signe du vin, de la musique et de la convivialité.

Profitez d’un bar à vin animé par nos vignerons, d’une restauration sur place avec un menu à 15 € (jambon-melon, macaronade, fromage et tarte aux pommes), de l’orchestre Franck Malbert tout au long de la soirée et de nombreuses animations dans une ambiance festive et chaleureuse. ✨

Entrée libre

Glacière interdite .

Adissan 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 25 01 07 contact@clairette-adissan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Clairette Night is back at Adissan! Starting at 7 p.m., enjoy a festive evening featuring a wine bar, food, entertainment, and the Franck Malbert band. A friendly atmosphere centered around Clairette wines.

L’événement LA NUIT DE LA CLAIRETTE Adissan a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34