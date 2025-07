LA NUIT DE LA CLAIRETTE FESTAVINO Adissan

Rue Marcellin Albert Adissan Hérault

Début : 2025-07-17

fin : 2025-07-17

2025-07-17

La Nuit de la Clairette fait son grand retour Jeudi 17 Juillet !

Restauration sur place à partir de 19h

20h Concert Indiana Carsin

22h Bal avec l’Orchestre Cocktail de Nuit

Venez nombreux ! .

Rue Marcellin Albert Adissan 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 25 01 07 caveau.adissan@orange.fr

English :

The Clairette Night is back on Thursday, July 21st!

German :

Die Nuit de la Clairette kehrt am Donnerstag, den 20. Juli zurück!

Italiano :

La Notte delle Clairette torna giovedì 17 luglio!

Espanol :

La Noche Clairette vuelve el jueves 20 de julio

