Cinéma Vox 22 cour Bartavel Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : 20 – 20 – EUR
Début : 2025-12-28 17:30:00
fin : 2025-12-28 23:00:00
2025-12-28 2025-12-29
La Nuit de la Glisse 2025 vous embarque pour une soirée exceptionnelle avec deux films unis par une même quête celle du moment parfait.
2h de programme 2 films 1 expérience !
Cinéma Vox 22 cour Bartavel Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes event@ndgcinema.com
English :
La Nuit de la Glisse 2025 takes you on an exceptional evening with two films united by the same quest: the search for the perfect moment.
A two-hour program—two films, one experience!
