La Nuit de la Glisse 2025

Cinéma Vox 22 cour Bartavel Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-28 17:30:00

fin : 2025-12-28 23:00:00

Date(s) :

2025-12-28 2025-12-29

La Nuit de la Glisse 2025 vous embarque pour une soirée exceptionnelle avec deux films unis par une même quête celle du moment parfait.

2h de programme 2 films 1 expérience !

Cinéma Vox 22 cour Bartavel Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes event@ndgcinema.com

English :

La Nuit de la Glisse 2025 takes you on an exceptional evening with two films united by the same quest: the search for the perfect moment.

A two-hour program—two films, one experience!

