La Nuit de la Glisse

Cinéma Vox 22 cour Bartavel Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 17:30:00

fin : 2026-02-26 22:15:00

Date(s) :

2026-02-19 2026-02-26

La Nuit de la Glisse 2025 vous embarque pour une soirée exceptionnelle avec deux films unis par une même quête celle du moment parfait.

2h de programme 2 films 1 expérience !

Cinéma Vox 22 cour Bartavel Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes event@ndgcinema.com

English :

La Nuit de la Glisse 2025 takes you on board for an exceptional evening with two films united by the same pursuit: the quest for the perfect moment.

2 hours of programming 2 films 1 unforgettable experience!

L'événement La Nuit de la Glisse Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-02-09