La Nuit de la Glisse Cinéma Vox Chamonix-Mont-Blanc jeudi 19 février 2026.
Cinéma Vox 22 cour Bartavel Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : 20 – 20 – EUR
Début : 2026-02-19 17:30:00
fin : 2026-02-26 22:15:00
2026-02-19 2026-02-26
La Nuit de la Glisse 2025 vous embarque pour une soirée exceptionnelle avec deux films unis par une même quête celle du moment parfait.
2h de programme 2 films 1 expérience !
Cinéma Vox 22 cour Bartavel Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes event@ndgcinema.com
English :
La Nuit de la Glisse 2025 takes you on board for an exceptional evening with two films united by the same pursuit: the quest for the perfect moment.
2 hours of programming 2 films 1 unforgettable experience!
