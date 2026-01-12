La nuit de la grenouille Plédéliac

La nuit de la grenouille

Château de la Hunaudaye Plédéliac Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-20 20:30:00

fin : 2026-03-20 22:30:00

2026-03-20

Une soirée de découverte des amphibiens, qui se déroule en deux temps : un diaporama en salle suivi d’une sortie de terrain. Une animation destinée à toute la famille pour découvrir la vie aquatique d’une mare et plus particulièrement les amphibiens qui y vivent.

Prévoir des bottes ou chaussures fermées, et des vêtements adaptés à la météo du jour. Une lampe de poche peut être utile pour le retour au parking.

> Sur réservation uniquement. Informations au 02 96 50 60 04 (place limitées)

> Pour toute la famille, à partir de 5 ans mais conseillé à partir de 7 ans.

> En partenariat avec la Maison Pêche et Nature des Côtes d’Armor .

Château de la Hunaudaye Plédéliac 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 60 04

