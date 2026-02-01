La Nuit de la Grimpe Rue Aristide Grappe Morteau

La Nuit de la Grimpe

Rue Aristide Grappe Gymnase Chloé Valentini Morteau Doubs

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif de base

Début : 2026-02-28 15:00:00

fin : 2026-02-28 18:00:00

2026-02-28

Varappe et Montagne Morteau organise sa quatrième Nuit de la Grimpe. Animations et bonne ambiance garantie ; Grimpe à la frontale ; Test matériel avec notre partenaire La Trace ; Tombola avec de nombreux lots à gagner ;

Buvette et petite restauration sur place. Nous vous attendons nombreuses et nombreux à partir de 15h00.

15h00 à 18h00, 3 créneaux découverte de 1 heure pour volontaires de 7 à 77 ans, sur réservation ;

18h00 à 23h00, 1 créneau réservé aux personnes autonomes. .

lea.meyerlm@gmail.com

English : La Nuit de la Grimpe

