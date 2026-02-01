La Nuit de la Grimpe Rue Aristide Grappe Morteau
samedi 28 février 2026.
La Nuit de la Grimpe
Rue Aristide Grappe Gymnase Chloé Valentini Morteau Doubs
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 15:00:00
fin : 2026-02-28 18:00:00
Date(s) :
2026-02-28
Varappe et Montagne Morteau organise sa quatrième Nuit de la Grimpe. Animations et bonne ambiance garantie ; Grimpe à la frontale ; Test matériel avec notre partenaire La Trace ; Tombola avec de nombreux lots à gagner ;
Buvette et petite restauration sur place. Nous vous attendons nombreuses et nombreux à partir de 15h00.
15h00 à 18h00, 3 créneaux découverte de 1 heure pour volontaires de 7 à 77 ans, sur réservation ;
18h00 à 23h00, 1 créneau réservé aux personnes autonomes. .
Rue Aristide Grappe Gymnase Chloé Valentini Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté lea.meyerlm@gmail.com
