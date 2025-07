La Nuit de la lecture 10e édition Villes et campagnes Mont-Saint-Aignan

La Nuit de la lecture 10e édition Villes et campagnes Mont-Saint-Aignan vendredi 23 janvier 2026.

La Nuit de la lecture 10e édition Villes et campagnes

Rue Nicolas Poussin Mont-Saint-Aignan Seine-Maritime

Début : 2026-01-23 18:30:00

fin : 2026-01-23 20:30:00

2026-01-23

À l’occasion de la 10e Nuit de la lecture, l’Espace Marc-Sangnier vous invite à un voyage rythmique et poétique entre ville et campagne, deux territoires qui s’opposent et s’entrelacent.

Entre bitume et bocage, entre vers et rimes, une soirée à la croisée des mondes qui alternera lectures de textes littéraires et performances de rap. Une soirée pour faire entendre les voix du béton et celles des champs, les bruits de la ville et les silences de la nature.

Des textes d’hier et d’aujourd’hui, choisis parmi les grands noms de la littérature viendront dialoguer avec les mots des rappeur·se·s, qui livreront leur vision de ces espaces contrastés.

Programmation détaillée en cours de saison

Spectacle Tout public

Durée 2h environ

Rue Nicolas Poussin Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie +33 2 79 18 99 00 EMS@montsaintaignan.fr

English : La Nuit de la lecture 10e édition Villes et campagnes

For the 10th Nuit de la lecture, Espace Marc-Sangnier invites you on a rhythmic and poetic journey between town and country, two territories that oppose and intertwine.

Between asphalt and bocage, between verse and rhyme, an evening at the crossroads of worlds, alternating readings of literary texts and rap performances. An evening to hear the voices of concrete and those of fields, the sounds of the city and the silences of nature.

Texts from the past and present, chosen from among the great names in literature, will dialogue with the words of rappers, who will share their vision of these contrasting spaces.

Detailed program during the season

Show All audiences

Running time: approx. 2 hours

German :

Anlässlich der 10. Lesenacht lädt Sie Espace Marc-Sangnier zu einer rhythmischen und poetischen Reise zwischen Stadt und Land ein, zwei Gebiete, die sich gegenüberstehen und miteinander verwoben sind.

Zwischen Asphalt und Bocage, zwischen Versen und Reimen, ein Abend am Kreuzweg der Welten, bei dem sich Lesungen literarischer Texte und Rap-Performances abwechseln. Ein Abend, an dem die Stimmen des Betons und die der Felder, die Geräusche der Stadt und die Stille der Natur zu hören sind.

Texte von gestern und heute aus der Welt der großen Namen der Literatur werden mit den Worten der RapperInnen in Dialog treten, die ihre Sicht auf diese kontrastreichen Räume darlegen.

Detailliertes Programm im Laufe der Saison

Aufführung Für alle Altersgruppen

Dauer: ca. 2 Stunden

Italiano :

Per la decima edizione della Nuit de la lecture, l’Espace Marc-Sangnier vi invita a un viaggio ritmico e poetico tra città e campagna, due territori che si scontrano e si intrecciano.

Tra bitume e bocage, tra versi e rime, una serata all’incrocio dei mondi, alternando letture di testi letterari e performance rap. Una serata per ascoltare le voci del cemento e quelle dei campi, i suoni della città e i silenzi della natura.

Testi del passato e del presente, scelti tra i grandi nomi della letteratura, saranno accostati alle parole dei rapper, che condivideranno la loro visione di questi spazi contrastanti.

Programma dettagliato della stagione

Spettacolo aperto a tutti

Durata: circa 2 ore

Espanol :

Para la 10ª Nuit de la lecture, el Espace Marc-Sangnier le invita a un viaje rítmico y poético entre la ciudad y el campo, dos territorios que chocan y se entrecruzan.

Entre el betún y el bocage, entre el verso y la rima, una velada en la encrucijada de los mundos, alternando lecturas de textos literarios y actuaciones de rap. Una velada para escuchar las voces del hormigón y las de los campos, los sonidos de la ciudad y los silencios de la naturaleza.

Textos del pasado y del presente, elegidos entre los grandes nombres de la literatura, dialogarán con las palabras de los raperos, que compartirán su visión de estos espacios contrastados.

Programa detallado de la temporada

Espectáculo Abierto a todos

Duración: aprox. 2 horas

