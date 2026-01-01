La Nuit de la lecture à la Médiathèque Guy de Maupassant 2026 Saint-Quentin

La Nuit de la lecture à la Médiathèque Guy de Maupassant 2026

9 rue des canonniers Saint-Quentin Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 18:00:00

fin : 2026-01-24 22:00:00

Date(s) :

2026-01-24

La Nuit de la Lecture revient en 2026 ! Pour cette 10ème édition, la thématique Villes et campagnes vous invite à découvrir, tout au long de la soirée, des animations pour petits et grands, à la rencontre des modes de vie, des cultures et des paysages de ces deux univers.

Le Samedi 24 janvier 2026, de 16h à 20h à la Médiathèque Guy de Maupassant

Programme complet dans les liens plus bas.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Renseignements sur le site de la médiathèque www.mediatheque.saint-quentin.fr et au 03.23.63.68.38

La Nuit de la Lecture revient en 2026 ! Pour cette 10ème édition, la thématique Villes et campagnes vous invite à découvrir, tout au long de la soirée, des animations pour petits et grands, à la rencontre des modes de vie, des cultures et des paysages de ces deux univers.

Le Samedi 24 janvier 2026, de 16h à 20h à la Médiathèque Guy de Maupassant

Programme complet dans les liens plus bas.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Renseignements sur le site de la médiathèque www.mediatheque.saint-quentin.fr et au 03.23.63.68.38 .

9 rue des canonniers Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 63 68 38 mediatheque.maupassant@saint-quentin.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Reading Night returns in 2026! For this 10th edition, the theme Towns and Countryside invites you to discover, throughout the evening, activities for young and old alike, as you encounter the lifestyles, cultures and landscapes of these two worlds.

Saturday January 24, 2026, from 4pm to 8pm at Médiathèque Guy de Maupassant

Full program in the links below.

Admission free, subject to availability.

Information on the Médiathèque website www.mediatheque.saint-quentin.fr and on 03.23.63.68.38

L’événement La Nuit de la lecture à la Médiathèque Guy de Maupassant 2026 Saint-Quentin a été mis à jour le 2025-12-31 par OT du Saint-Quentinois