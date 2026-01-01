La nuit de la lecture à Rugles Chapelle Notre-Dame Rugles

La nuit de la lecture à Rugles

Chapelle Notre-Dame 10 rue Notre-Dame Rugles Eure

Début : 2026-01-23 15:00:00

fin : 2026-01-23

2026-01-23

À l’occasion de la Nuit de la lecture, la médiathèque de Rugles organise un spectacle conté et musical sur le thème villes et campagnes.

Suivez Julia dans sa découverte de Paris. Au fil des lectures et des chansons, Julia remonte le temps et raconte ses souvenirs d’enfance.

Un partage intergénérationnel enfants, parents et grands-parents autour d’un récit poétique et musical.

Entrée gratuite. .

Chapelle Notre-Dame 10 rue Notre-Dame Rugles 27250 Eure Normandie +33 2 32 35 71 77

