La Nuit de la Lecture à Saint-Gence Saint-Gence

La Nuit de la Lecture à Saint-Gence

Salle d’activités Saint-Gence Haute-Vienne

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

2026-01-23

Pour la dixième édition de La Nuit de la Lecture, la commune de Saint-Gence propose sa nuitée pour petits et grands avec un concours de Petits Champions de la lecture, des lectures de la part des élèves saint-gençois ainsi que des lectures en patois Limousin.

Renseignements auprès de la bibliothèque de Saint-Gence (en lien). .

Salle d’activités Saint-Gence 87510 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 09 00 92 bibliotheque.saintgence@gmail.com

