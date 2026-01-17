La Nuit de la Lecture à Saint-Quentin-du-Dropt Bibliothèque Saint-Quentin-du-Dropt Vendredi 23 janvier, 18h00 gratuit – Réservation conseillée jusqu’au 19 janvier :

au 06 85 12 50 03

ou par mail : maryse.baudrier@wanadoo.fr

La bibliothèque de Saint-Quentin-du-Dropt vous invite à une soirée conviviale et poétique à l’occasion de La Nuit de la Lecture.

Vendredi 23 janvier 2026, à partir de 18h00

Bibliothèque de Saint-Quentin-du-Dropt

Au programme de cette soirée ouverte à tous :

– Lectures à voix haute

(venez écouter… ou partager un texte qui vous a marqué ! :) )

– Atelier Kamishibaï pour les enfants

– Exposition photo réalisée par les bénévoles

– Un moment d’échange et de partage autour de la lecture

️ Un goûter salé et sucré sera proposé, avec la possibilité de manger sur place pour prolonger la soirée en toute convivialité.

️ Événement gratuit

Réservation conseillée jusqu’au 19 janvier

Une belle occasion de se retrouver, petits et grands, pour célébrer le plaisir de lire ensemble, de nuit ✨

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-23T18:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-23T22:30:00.000+01:00

maryse.baudrier@wanadoo.fr 06 85 12 50 03

Bibliothèque rue du bourg, 47330 Saint quentin du dropt Saint-Quentin-du-Dropt 47330 Lot-et-Garonne



