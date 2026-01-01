La nuit de la lecture à Verneuil-sur-Avre Médiathèque Jérôme Carcopino Verneuil d’Avre et d’Iton

La nuit de la lecture à Verneuil-sur-Avre

Médiathèque Jérôme Carcopino 620 rue de la Madeleine Verneuil d’Avre et d’Iton Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 20:00:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

La médiathèque Jérôme Carcopino participe aux Nuits de la Lecture.

Venez profiter d’une ouverture nocturne exceptionnelle pour découvrir des coins lectures inattendus dans une ambiance

tamisée, avec une boisson chaude, et les quelques autres surprises que vous a préparé la médiathèque !

Entrée libre, public familial. .

