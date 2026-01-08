La Nuit de la Lecture au Palais-sur-Vienne Espace Culturel Jean Ferrat Le Palais-sur-Vienne

La Nuit de la Lecture au Palais-sur-Vienne

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

Dans le cadre de la Nuit de la Lecture, l’Espace culturel Jean Ferrat organise une soirée sur le thème du roman d’enquête et du polar ! À cette occasion deux auteurs seront présents ; Bruno Cadillon, scénariste, metteur en scène et écrivain et Christophe Dijoux, auteur du livre Les chemins d’une institutrice libre: 1833-1871 qui se déroule dans le Limoges populaire. Cette enquête historique met en lumière la place des femmes dans l’éducation avant Jules Ferry et les tensions entre savoir, morale et conditions sociales dans un XIXe siècle en pleine mutation.

Renseignements auprès des organisateurs (en lien). .

Espace Culturel Jean Ferrat 1 Place de la République Le Palais-sur-Vienne 87410 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 37 01 35

English : La Nuit de la Lecture au Palais-sur-Vienne

