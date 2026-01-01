La Nuit de la Lecture Azay-le-Rideau

La Nuit de la Lecture

13 Place de la République Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Début : 2026-01-23 18:00:00

fin : 2026-01-23

2026-01-23

Nuit de la lecture

Boite à Merveilles Bêtes et bestioles avec la Caravane des poètes

Textes chantés et théâtralisés pour célébrer ensemble la lecture.

Quand le spectacle commence, La Boite à Merveilles objet inspiré de la tradition des cabinets de curiosité est fermée et garde encore tout son secret. Puis les deux comédiennes apparaissent et ouvrent petit à petit toutes les portes de la boite. Les enfants découvrent alors le décor, assistent en musique à la mise en place des accessoires et voient apparaitre les albums centrés sur le thème des bêtes et bestioles -, comme dans une petite bibliothèque. Le Boite à Merveilles devient alors une sorte de théâtre miniature animé par les deux comédiennes qui donnent vie aux livres choisis.

Jeune public Gratuit

Nombre de places limit .

13 Place de la République Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 23 32 mediathequelacanopee@azaylerideau.fr

English :

Reading Night

Boite à Merveilles Bêtes et bestioles with the Caravane des poètes

When the show begins, La Boite à Merveilles an object inspired by the tradition of curiosity cabinets is closed and still retains all its secrecy

Young audience free booking required

