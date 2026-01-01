La Nuit de la Lecture Place de la Vialle Beaulieu

La Nuit de la Lecture

Place de la Vialle Bibliothèque Beaulieu Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 18:00:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Dans le cadre de la 10ème édition des Nuits de la lecture ayant pour thème Villes et Campagnes , la médiathèque de Beaulieu vous propose une soirée avec lectures, atelier d’écriture ou de dessin sur l’un de ces thèmes et des jeux de société.

.

Place de la Vialle Bibliothèque Beaulieu 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 01 46 80 bib.beaulieu@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the 10th edition of the Nuits de la lecture (Reading Nights) on the theme of Towns and Countryside , the Beaulieu multimedia library is offering an evening of readings, a writing or drawing workshop on one of these themes, and board games.

L’événement La Nuit de la Lecture Beaulieu a été mis à jour le 2026-01-17 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay