La Nuit de la Lecture Place de la Vialle Beaulieu
La Nuit de la Lecture Place de la Vialle Beaulieu samedi 24 janvier 2026.
La Nuit de la Lecture
Place de la Vialle Bibliothèque Beaulieu Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 18:00:00
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Dans le cadre de la 10ème édition des Nuits de la lecture ayant pour thème Villes et Campagnes , la médiathèque de Beaulieu vous propose une soirée avec lectures, atelier d’écriture ou de dessin sur l’un de ces thèmes et des jeux de société.
Place de la Vialle Bibliothèque Beaulieu 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 01 46 80 bib.beaulieu@orange.fr
English :
As part of the 10th edition of the Nuits de la lecture (Reading Nights) on the theme of Towns and Countryside , the Beaulieu multimedia library is offering an evening of readings, a writing or drawing workshop on one of these themes, and board games.
L’événement La Nuit de la Lecture Beaulieu a été mis à jour le 2026-01-17 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay