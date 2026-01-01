La Nuit de la Lecture Médiathèques Pompidou Châlons-en-Champagne

La Nuit de la Lecture

Début : 2026-01-24 17:00:00

fin : 2026-01-24 21:00:00

2026-01-24

Samedi 24 janvier de 16h à 22h, la médiathèque Pompidou vous accueille pour célébrer la Nuit de la lecture 2026 ! .

