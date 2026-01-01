La Nuit de la Lecture Médiathèques Pompidou Châlons-en-Champagne
La Nuit de la Lecture Médiathèques Pompidou Châlons-en-Champagne samedi 24 janvier 2026.
La Nuit de la Lecture
Médiathèques Pompidou 22 Rue des Martyrs de la Résistance Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 17:00:00
fin : 2026-01-24 21:00:00
Date(s) :
2026-01-24
Tout public
Samedi 24 janvier de 16h à 22h, la médiathèque Pompidou vous accueille pour célébrer la Nuit de la lecture 2026 ! .
Médiathèques Pompidou 22 Rue des Martyrs de la Résistance Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 26 94 26
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La Nuit de la Lecture
L’événement La Nuit de la Lecture Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2025-12-30 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne