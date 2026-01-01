La Nuit de la lecture | Chanteuges Chanteuges

La Nuit de la lecture | Chanteuges

Mairie Chanteuges Haute-Loire

Début : 2026-01-24 10:30:00

fin : 2026-01-24

2026-01-24

A l’occasion de la Nuit de la Lecture, venez participer au Café Lecture pour découvrir une sélection de livres récents disponibles dans votre bibliothèque. Gratuit et ouvert à tous.

Mairie Chanteuges 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 02 87

English :

To mark Reading Night, join us for a Café Lecture to discover a selection of recent books available in your library. Free and open to all.

