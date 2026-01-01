La Nuit de la lecture | Chanteuges Chanteuges
La Nuit de la lecture | Chanteuges Chanteuges samedi 24 janvier 2026.
La Nuit de la lecture | Chanteuges
Mairie Chanteuges Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 10:30:00
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
A l’occasion de la Nuit de la Lecture, venez participer au Café Lecture pour découvrir une sélection de livres récents disponibles dans votre bibliothèque. Gratuit et ouvert à tous.
.
Mairie Chanteuges 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 02 87
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
To mark Reading Night, join us for a Café Lecture to discover a selection of recent books available in your library. Free and open to all.
L’événement La Nuit de la lecture | Chanteuges Chanteuges a été mis à jour le 2026-01-16 par Communauté de communes des rives Haut-Allier