La nuit de la Lecture Bibliothèque de Charpey Charpey

La nuit de la Lecture

Bibliothèque de Charpey 16 impasse de la Poterne Charpey Drôme

Début : 2026-01-23 20:00:00

fin : 2026-01-23

2026-01-23

10ème édition des Nuits de lecture, venez nous retrouver à la bibliothèque de Charpey autours de la lecture dans le thème Ville et campagne

Bibliothèque de Charpey 16 impasse de la Poterne Charpey 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 36 08 bibliotheque.charpey@free.fr

English :

10th edition of the Nuits de lecture , come and meet us at the Charpey library around the theme Town and Country

