La nuit de la Lecture Bibliothèque de Charpey Charpey

Bibliothèque de Charpey 16 impasse de la Poterne Charpey Drôme
23 janvier 2026 20:00:00
10ème édition des Nuits de lecture, venez nous retrouver à la bibliothèque de Charpey autours de la lecture dans le thème Ville et campagne
Bibliothèque de Charpey 16 impasse de la Poterne Charpey 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 36 08 bibliotheque.charpey@free.fr
English :
10th edition of the Nuits de lecture , come and meet us at the Charpey library around the theme Town and Country
