La Nuit de la lecture | Chassagnes Chassagnes

La Nuit de la lecture | Chassagnes

Salle du pont de Chassagnes Chassagnes Haute-Loire

Début : 2026-01-24 20:00:00

fin : 2026-01-24

2026-01-24

A l’occasion de la Nuit de la Lecture, le conteur Emmanuel Mappus viendra jouer sa dernière création autour des contes & mythologies du Grand Nord. Gratuit et ouvert à tous.

Salle du pont de Chassagnes Chassagnes 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 86 08

On the occasion of the Nuit de la Lecture, storyteller Emmanuel Mappus will perform his latest creation based on the tales and mythologies of the Far North. Free and open to all.

