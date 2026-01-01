La Nuit de la Lecture Médiathèque Samuel Beckett Guérande

La Nuit de la Lecture

Médiathèque Samuel Beckett 2 avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique

Début : 2026-01-24 16:30:00

fin : 2026-01-24 20:00:00

2026-01-24

La médiathèque participe à cette nouvelle édition des Nuits de la lecture, évènement initié par le Ministère de la culture.

Au programme de cette fin de journée, des lectures pour les tout-petits, des lectures théâtralisées, et un spectacle où les livres sont les héros de l’histoire. Une soirée où on se laisse conter des histoires !

Lectures Des histoires pour mon doudou

Lumière tamisée, coussins moelleux où s’installer, les lectrices de l’association Mille-feuilles et Petit Lu accueillent les petits curieux et leurs parents, à la découverte de courtes histoires. Doudous bienvenus !

Enfants de 0 à 4 ans, accompagnés d’un adulte.

De 16h30 à 18h30.

Lectures Ra’conte moi encore

Histoires douces ou loufoques, les bibliothécaires s’associent pour proposer aux petites oreilles des lectures à deux voix.

Enfants à partir de 5 ans.

A 16h30. Sur réservation Durée 45 min

Lectures Champs dessus-dessous

Par Philippe Mathé BiblioThéâtre.

A partir de textes d’auteurs d’hier et d’aujourd’hui, Philippe Mathé, comédien vous propose une lecture de récits de la terre histoires de paysans, du travail de la terre, des champs nourriciers.

A partir de 14 ans.

A 17h00. Sur réservation Durée 1h.

Spectacle Le Bureau des Lecteurs Perdus

Par Gaëlle Steinberg.

Bienvenue au Bureau des lecteurs perdus, sorte d’agence matrimoniale, où les livres sont en quête d’un lecteur idéal ! Aux manettes de ce curieux Bureau, une drôle de guichetière qui ne manquera pas de jouer les entremetteuses…

A partir de 6 ans.

A 19h00. Sur réservation Durée 1h.

Bon à savoir ! Afin d’installer les différentes animations, la médiathèque sera fermée entre 13h00 et 16h00. A la réouverture, il ne sera pas possible d’emprunter des documents. .

Médiathèque Samuel Beckett 2 avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 75 91 mediatheque@ville-guerande.fr

