La nuit de la lecture Médiathèque Lambesc

La nuit de la lecture

Vendredi 23 janvier 2026 à partir de 18h30. Médiathèque 6 avenue de la Résistance Lambesc Bouches-du-Rhône

Début : 2026-01-23 18:30:00

fin : 2026-01-23

2026-01-23

Organisées pour la cinquième année consécutive par le Centre National du Livre (CNL), sur proposition du ministère de la Culture pour célébrer le plaisir de lire, les Nuits de la lecture reviennent en janvier 2026 autour du thème Villes et campagnes .

À cette occasion, l’équipe de la Médiathèque vous invite à une soirée lecture à la bougie lumière tamisée, cabane en drap et musique d’ambiance. .

Médiathèque 6 avenue de la Résistance Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 17 00 63 mediatheque@lambesc.fr

Organized for the fifth year running by the Centre National du Livre (CNL), at the suggestion of the French Ministry of Culture, to celebrate the pleasure of reading, the Nuits de la lecture (Reading Nights) return in January 2026 on the theme of Towns and Countryside .

L’événement La nuit de la lecture Lambesc a été mis à jour le 2025-12-12 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc