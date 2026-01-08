La nuit de la lecture Médiathèque Lanton

mercredi 21 janvier 2026.

Médiathèque 15 Avenue de la Libération Lanton Gironde

Gratuit

2026-01-21
2026-01-21

La médiathèque de Lanton organise la 10ème édition des nuits de la lecture le mercredi 21 janvier de 10h à 21 sur le thème villes et campagnes.
Animation tous publics.
Gratuit.   .

Médiathèque 15 Avenue de la Libération Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 86 10  mediatheque@ville-lanton.fr

