La nuit de la lecture Médiathèque Lanton

La médiathèque de Lanton organise la 10ème édition des nuits de la lecture le mercredi 21 janvier de 10h à 21 sur le thème villes et campagnes.
Animation tous publics.
Gratuit. .
Médiathèque 15 Avenue de la Libération Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 86 10 mediatheque@ville-lanton.fr
