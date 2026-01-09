La nuit de la lecture les mots de Brassens La Porte du Der
Auditorium La Porte du Der Haute-Marne
Gratuit
22 janvier 2026
fin : 2026-01-22
2026-01-22
Tout public
Dans le cadre de la 10ème édition des Nuits de la Lecture, découvrez Arnaud Lamuré avec son spectacle Les mots de Brassens
Un hommage musical et poétique à Georges Brassens, où guitare et voix mettent en lumière la richesse et la finesse de ses textes. .
Auditorium La Porte du Der 52220 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 64 34
