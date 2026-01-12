La nuit de la lecture Bibliothèque Lesparre-Médoc

La nuit de la lecture

Bibliothèque 25 rue Jean-Jacques Rousseau Lesparre-Médoc Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Le Ministère de la Culture propose de célébrer le livre et le plaisir de la lecture à travers cette manifestation.

A cette occasion, la bibliothèque municipale vous concoctera un après-midi avec un programme riche et varié mise en bouche littéraire avec Perrinne et la librairie La Boîte à Livres de 16h à 17h30, puis Festin Poétique de 18h à 19h avec Hélène, Yangpeng et Laurent.

Sur inscription. .

Bibliothèque 25 rue Jean-Jacques Rousseau Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 41 80 66 bibli.lesparre@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La nuit de la lecture

L’événement La nuit de la lecture Lesparre-Médoc a été mis à jour le 2026-01-10 par OT Médoc-Vignoble