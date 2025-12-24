La nuit de la lecture, MAISON GARBAY Luglon

La nuit de la lecture

MAISON GARBAY 1 place de la grande lande Luglon Landes

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

2026-01-24

Venez participer à la nuit de la lecture.

Avec des auteurs dont Francis Delemer, nous partagerons un moment littéraire en écoutant et en présentant des textes sur le thème villes et campagnes.

Chacun est inviter à participer.

Nous ferons également des jeux de lecture pour un moment convivial et

Nous ferons également des jeux de lecture pour un moment convivial et ludique pour tout le monde.

Pour ceux qui le souhaitent, nous ferons de la soupe faite maison et des assiettes tapas à déguster sur place.

On vous attend nombreux. .

MAISON GARBAY 1 place de la grande lande Luglon 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 85 34 18 info@maisongarbay.fr

English : La nuit de la lecture

Come and take part in the night of reading.

With authors including Francis Delemer, we’ll share a literary moment by listening to and presenting texts on the theme of towns and countryside.

Everyone is invited to join in.

We’ll also be playing reading games for a convivial, fun-filled evening

