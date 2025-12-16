La Nuit de la Lecture

Ouzouer-sur-Loire

2026-01-24

fin : 2026-01-24 20:30:00

2026-01-24

Lectures à voix haute sur le thème Villes et Campagnes suivies d’ateliers création de masques et construction en Kapla et, jeux de société.

Dans un même temps, la médiathèque inaugure une exposition dédiée à Lisa Mérédith, une biologiste du XIXe siècle dont les travaux sur les plantes médicinales ont été effacés de l’histoire à cause de son genre et de son origine sociale. Un manuscrit inédit, retrouvé dans les archives, devait être présenté… mais la veille de l’événement, un corps est découvert dans la salle des réserves. Le manuscrit a disparu…

