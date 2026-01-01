La Nuit de la lecture | Paulhaguet Paulhaguet
La Nuit de la lecture | Paulhaguet
Bibliothèque Paulhaguet Haute-Loire
Début : 2026-01-28 10:00:00
fin : 2026-01-28
2026-01-28
A l’occasion de la Nuit de la Lecture, venez découvrir une sélection de livres récemment primés que vous pouvez emprunter dans votre bibliothèque municipale (romans policiers, poésie, bande-dessinées, petite enfance). Gratuit et ouvert à tous.
Bibliothèque Paulhaguet 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 62 37
English :
As part of Reading Night, come and discover a selection of recent award-winning books that you can borrow from your local library (detective novels, poetry, comics, children’s books). Free and open to all.
