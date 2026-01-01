La Nuit de la lecture | Pinols

Bibliothèque Pinols Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22 18:00:00

fin : 2026-01-22

Date(s) :

2026-01-22

A l’occasion de la Nuit de la Lecture, venez profiter de lectures par enfants & adultes, et découvrir de nouveaux livres que vous pouvez emprunter dans votre bibliothèque municipale. Gratuit et ouvert à tous.

Bibliothèque Pinols 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 10 42

English :

For Reading Night, come and enjoy readings by children & adults, and discover new books that you can borrow from your local library. Free and open to all.

L’événement La Nuit de la lecture | Pinols Pinols a été mis à jour le 2026-01-16 par Communauté de communes des rives Haut-Allier