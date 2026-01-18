La Nuit de la Lecture Médiathèque de Pissos Pissos

La Nuit de la Lecture

Médiathèque de Pissos 52 route de Daugnague Pissos Landes

L’improvisation, art difficile s’il en est, c’est ce que la Cie Les Créants vont nous proposer pour la 10ème édition de la Nuit de la Lecture !

Villes & Campagnes c’est le thème de cette édition !

Alors, à vos agendas !

Dans le cadre de la Nuit de la Lecture, la Cie Les Créants vont nous offrir un spectacle d’improvisation Bidule !

La compagnie nous avait déjà époustouflée lors d’un précédent spectacle.

2 comédiennes, un musicien et un dessinateur nous feront vivre un moment inoubliable !

Alors, à vos agendas ! .

Médiathèque de Pissos 52 route de Daugnague Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 92 05 mediatheque@pissos.fr

English : La Nuit de la Lecture

Improvisation, a difficult art if ever there was one, is what the Cie Les Créants will be offering us for the 10th edition of the Nuit de la Lecture!

Cities & Countryside is the theme of this year’s event!

So mark your calendars!

