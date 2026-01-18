La Nuit de la Lecture Médiathèque de Pissos Pissos
La Nuit de la Lecture Médiathèque de Pissos Pissos samedi 24 janvier 2026.
La Nuit de la Lecture
Médiathèque de Pissos 52 route de Daugnague Pissos Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
L’improvisation, art difficile s’il en est, c’est ce que la Cie Les Créants vont nous proposer pour la 10ème édition de la Nuit de la Lecture !
Villes & Campagnes c’est le thème de cette édition !
Alors, à vos agendas !
Dans le cadre de la Nuit de la Lecture, la Cie Les Créants vont nous offrir un spectacle d’improvisation Bidule !
La compagnie nous avait déjà époustouflée lors d’un précédent spectacle.
2 comédiennes, un musicien et un dessinateur nous feront vivre un moment inoubliable !
Alors, à vos agendas ! .
Médiathèque de Pissos 52 route de Daugnague Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 92 05 mediatheque@pissos.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La Nuit de la Lecture
Improvisation, a difficult art if ever there was one, is what the Cie Les Créants will be offering us for the 10th edition of the Nuit de la Lecture!
Cities & Countryside is the theme of this year’s event!
So mark your calendars!
L’événement La Nuit de la Lecture Pissos a été mis à jour le 2026-01-14 par OT Cœur Haute Lande