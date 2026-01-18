La Nuit de la Lecture Médiathèque de Pissos Pissos

La Nuit de la Lecture

Médiathèque de Pissos 52 route de Daugnague Pissos Landes

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

2026-01-24

Atelier d’Arts Plastiques animer par Quitterie Duvignac.

Petits et grands créeront ainsi le décor pour la soirée qui suivra.

La Nuit de la Lecture, pour sa 10ème édition, a pour thème Villes & Campagnes !

Dans le cadre de la Nuit de la Lecture, Quitterie Duvignac animera un atelier d’Arts Plastiques Villes & Campagnes qui est le thème de cette 10ème édition de la Nuit de la Lecture.

Les participants (enfants et adultes) auront le privilège de créer le décor pour la soirée qui suivra !

Atelier à partir de 7 ans, pour les plus jeunes, ils devront être aidés par un adulte.

N’oubliez pas de réserver !

Alors, à vos agendas ! .

Médiathèque de Pissos 52 route de Daugnague Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 92 05 mediatheque@pissos.fr

English : La Nuit de la Lecture

Plastic arts workshop led by Quitterie Duvignac.

Young and old alike will set the scene for the evening that follows.

The theme of the 10th Nuit de la Lecture is Towns & Countryside !

Don’t forget to book!

So mark your calendars!

