La Nuit de la Lecture, Rue Brindejonc des Moulinais Pleurtuit
La Nuit de la Lecture, Rue Brindejonc des Moulinais Pleurtuit vendredi 23 janvier 2026.
La Nuit de la Lecture
Rue Brindejonc des Moulinais Médiathèque Pleurtuit Ille-et-Vilaine
Début : 2026-01-23 19:00:00
fin : 2026-01-23 19:30:00
2026-01-23
Les médiathècaires et Fabienne Weisse, intervenante musicale de l’école de musique Les notes d’Emeraude, fêtent les Nuits de la lecture. En ville ou en campagne, nous vous emmenons à la découverte d’histoires mises en musique !
Pour les enfants à partir de 3 ans, durée 30mn.
N’oubliez pas de réserver vos places ! .
Rue Brindejonc des Moulinais Médiathèque Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 16 12 20
