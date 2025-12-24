La Nuit de la Lecture, Rue Brindejonc des Moulinais Pleurtuit

La Nuit de la Lecture

Rue Brindejonc des Moulinais Médiathèque Pleurtuit Ille-et-Vilaine

Début : 2026-01-23 19:00:00

fin : 2026-01-23 19:30:00

2026-01-23

Les médiathècaires et Fabienne Weisse, intervenante musicale de l’école de musique Les notes d’Emeraude, fêtent les Nuits de la lecture. En ville ou en campagne, nous vous emmenons à la découverte d’histoires mises en musique !

Pour les enfants à partir de 3 ans, durée 30mn.

N’oubliez pas de réserver vos places ! .

Rue Brindejonc des Moulinais Médiathèque Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 16 12 20

