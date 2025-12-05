LA NUIT DE LA LECTURE Prades

LA NUIT DE LA LECTURE Prades vendredi 23 janvier 2026.

33 rue de l'Hospice Prades Pyrénées-Orientales

2026-01-23 18:30:00
2026-01-23

Dès 18h30: lectures à haute voix théâtralisées avec la compagnie Encima. 19h30: spectacle de danse Hip-Hop et poésies. 20h30: Atelier DJ animé par DJ Bad et So Music-Station Sur inscription à la médiathèque
33 rue de l'Hospice Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 96 52 37  mediatheque@conflentcanigo.fr

From 6:30pm: Theatrical readings with the Encima company. 7:30pm: Hip-Hop dance show and poetry. 8:30 p.m.: DJ workshop with DJ Bad and So Music-Station

