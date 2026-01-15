LA NUIT DE LA LECTURE Médiathèque Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins

LA NUIT DE LA LECTURE

NUITS DE LA LECTURE Vendredi 23 et samedi 24 janvier 2026 Médiathèque Jules Verne, Saint-Brevin-les-Pins

HABITATS Pour ses 4è Nuits de la lecture, la médiathèque Jules Verne interroge nos manières d’habiter constructions, modes de vie à la ville, à la campagne, ailleurs dans le monde, habitat des animaux. Exposition, lectures, jeux musicaux, ateliers, goûter, cinéma… des animations gratuites pour tous les âges !





Vendredi et samedi

Habitats

Exposition, par l’Atelier photo de l’Amicale laïque de Saint-Brevin-les-Pins



Vendredi , 18h30 table ronde Gratuit, sans réservation



Préambule lectures à voix haute par l’équipe de la médiathèque



Les nouveaux modèles d’habitat et leurs enjeux

Table ronde, avec

– La SCOP Macoretz repenser son espace de vie, accompagnement des habitats collectifs et partagés

– Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE) de Loire-Atlantique normes, législation et diversité à l’échelle d’un territoire

– Les Petites Pénates constructeur militant de Tiny House



Samedi – gratuit

10h30-12h30 Défi-Légo Les maisons du monde – Sur pilotis, igloo, yourte, case, tipi, cabane, immeuble, tente… autant de maisons différentes à recréer en petites briques !



10h30-12h30 et 14h-16h Radio Aporée Une immense carte sonore de notre planète, alimentée par leurs habitants eux-mêmes…



10h et 11h 30 Les P’tits Bouquineurs – Venez vous abriter avec nous pour écouter des histoires !



14h30 et 16h Boîte à Musique, spécial Blind-test Etes vous plutôt chansons des villes ou folk-songs des champs ? Venez jouer et chanter avec nous !



14h30 Atelier Nichoirs en bois Réalisation de nichoirs à oiseaux, avec l’atelier bois de Retz’Activités

SUR RESERVATION au 02 40 27 45 80 Adultes ou duos 1adulte/1enfant, dès 8 ans



16h Jardins citoyens et espace public , avec les Incroyables Comestibles brévinois



16h30 Goûter venez tous vous régaler de La maison d’Hansel et Gretel !



Samedi soir GRATUIT, SUR RESERVATION au 02 40 27 45 80

Adultes et à partir de 15 ans



18h00 soirée cinéma

Captain Fantastic , de Matt Ross, 2016

Ben et Leslie ont décidé de donner à leurs six enfants une éducation non-conventionnelle, en établissant leur lieu de vie en pleine forêt, loin de la ville.

Mais la vie n’est pas toujours simple… et faire des choix de vie différents est parfois difficile à porter.



20h00 Auberge espagnole brévinoise

Apportez votre plat (salé ou sucré) et votre bonne humeur ! Nous nous occupons des boissons !





Médiathèque Jules Verne 30 avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 45 80 mediatheque@saint-brevin.fr

