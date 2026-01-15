LA NUIT DE LA LECTURE Médiathèque Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins
LA NUIT DE LA LECTURE Médiathèque Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins vendredi 23 janvier 2026.
LA NUIT DE LA LECTURE
Médiathèque Jules Verne 30 avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23
fin : 2026-01-23
Date(s) :
2026-01-23 2026-01-24
NUITS DE LA LECTURE Vendredi 23 et samedi 24 janvier 2026 Médiathèque Jules Verne, Saint-Brevin-les-Pins
GRATUIT
HABITATS Pour ses 4è Nuits de la lecture, la médiathèque Jules Verne interroge nos manières d’habiter constructions, modes de vie à la ville, à la campagne, ailleurs dans le monde, habitat des animaux. Exposition, lectures, jeux musicaux, ateliers, goûter, cinéma… des animations gratuites pour tous les âges !
Vendredi et samedi
Habitats
Exposition, par l’Atelier photo de l’Amicale laïque de Saint-Brevin-les-Pins
Vendredi , 18h30 table ronde Gratuit, sans réservation
Préambule lectures à voix haute par l’équipe de la médiathèque
Les nouveaux modèles d’habitat et leurs enjeux
Table ronde, avec
– La SCOP Macoretz repenser son espace de vie, accompagnement des habitats collectifs et partagés
– Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE) de Loire-Atlantique normes, législation et diversité à l’échelle d’un territoire
– Les Petites Pénates constructeur militant de Tiny House
Samedi – gratuit
10h30-12h30 Défi-Légo Les maisons du monde – Sur pilotis, igloo, yourte, case, tipi, cabane, immeuble, tente… autant de maisons différentes à recréer en petites briques !
10h30-12h30 et 14h-16h Radio Aporée Une immense carte sonore de notre planète, alimentée par leurs habitants eux-mêmes…
10h et 11h 30 Les P’tits Bouquineurs – Venez vous abriter avec nous pour écouter des histoires !
14h30 et 16h Boîte à Musique, spécial Blind-test Etes vous plutôt chansons des villes ou folk-songs des champs ? Venez jouer et chanter avec nous !
14h30 Atelier Nichoirs en bois Réalisation de nichoirs à oiseaux, avec l’atelier bois de Retz’Activités
SUR RESERVATION au 02 40 27 45 80 Adultes ou duos 1adulte/1enfant, dès 8 ans
16h Jardins citoyens et espace public , avec les Incroyables Comestibles brévinois
16h30 Goûter venez tous vous régaler de La maison d’Hansel et Gretel !
Samedi soir GRATUIT, SUR RESERVATION au 02 40 27 45 80
Adultes et à partir de 15 ans
18h00 soirée cinéma
Captain Fantastic , de Matt Ross, 2016
Ben et Leslie ont décidé de donner à leurs six enfants une éducation non-conventionnelle, en établissant leur lieu de vie en pleine forêt, loin de la ville.
Mais la vie n’est pas toujours simple… et faire des choix de vie différents est parfois difficile à porter.
20h00 Auberge espagnole brévinoise
Apportez votre plat (salé ou sucré) et votre bonne humeur ! Nous nous occupons des boissons !
.
Médiathèque Jules Verne 30 avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 45 80 mediatheque@saint-brevin.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement LA NUIT DE LA LECTURE Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-01-13 par OT Saint Brevin