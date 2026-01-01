LA NUIT DE LA LECTURE Saint-Germain-de-Calberte

LA NUIT DE LA LECTURE

Bibliothèque Saint-Germain-de-Calberte Lozère

Début : 2026-01-30

fin : 2026-01-30

2026-01-30

La bibliothèque de Saint Germain de Calberte vous invite pour la 10e édition de la nuit de la lecture.

A partir de 18h30 venez découvrir les locaux et les collections de la bibliothèque

A partir de 19h dans la salle du conseil, venez partager des lectures.

Chacun peut venir avec un texte, un extrait à lire ou un auteur qu’il souhaite faire découvrir aux autres ou tout simplement écouter.

Durée maximale conseillée pour une lecture de 5 min, afin de conserver l’attention de tous.

Une occasion de lire ensemble, dans la simplicité, sans jugement, en laissant libre cours aux mots et aux échanges. .

Bibliothèque Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94

English :

The Saint Germain de Calberte library invites you to its 10th annual reading night.

