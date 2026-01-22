La Nuit de la lecture Route des Serres Saint-Paul-de-Vence
La Nuit de la lecture Route des Serres Saint-Paul-de-Vence samedi 24 janvier 2026.
La Nuit de la lecture
Route des Serres Médiathèque Saint-Paul-de-Vence Alpes-Maritimes
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
2026-01-24
Soirée de lecture autour du thème Villes et campagnes proposée à la médiathèque.
Route des Serres Médiathèque Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 32 41 70 mediatheque@saint-pauldevence.fr
An evening of readings on the theme of Towns and Countryside at the mediatheque.
