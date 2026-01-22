La Nuit de la lecture Route des Serres Saint-Paul-de-Vence

La Nuit de la lecture

Route des Serres Médiathèque Saint-Paul-de-Vence Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Soirée de lecture autour du thème Villes et campagnes proposée à la médiathèque.

.

Route des Serres Médiathèque Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 32 41 70 mediatheque@saint-pauldevence.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An evening of readings on the theme of Towns and Countryside at the mediatheque.

L’événement La Nuit de la lecture Saint-Paul-de-Vence a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de tourisme de Saint-Paul-de-Vence