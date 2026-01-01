La Nuit de la lecture | Siaugues-Ste-Marie Siaugues-Sainte-Marie

La Nuit de la lecture | Siaugues-Ste-Marie

Médiathèque Siaugues-Sainte-Marie Haute-Loire

Début : 2026-01-24 17:00:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

A l’occasion de la Nuit de la Lecture, venez plonger dans l’univers clownesque et poétique de la conteuse Carmen Bergeaud, pour une soirée peuplée d’histoires fantastiques. Gratuit et ouvert à tous.

Médiathèque Siaugues-Sainte-Marie 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 29 08

English :

Come and immerse yourself in the clownish, poetic world of storyteller Carmen Bergeaud, for an evening filled with fantastic stories. Free and open to all.

