La Nuit de la Lecture Association En Avant Première Surgères jeudi 22 janvier 2026.
Association En Avant Première 32 rue du Faubourg saint Gilles Surgères Charente-Maritime
Début : 2026-01-22 19:00:00
fin : 2026-01-22
2026-01-22
L’association En Avant Première vous propose de partager de la lecture de textes sur le thème Villes & campagnes . En partenariat avec la Micro-Folie de Surgères.
Repas 16€ sur réservation.
Association En Avant Première 32 rue du Faubourg saint Gilles Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 19 96 91 enavantpremiere17@yahoo.fr
English :
The En Avant Première association invites you to share a reading on the theme of Towns & Countryside . In partnership with the Surgères Micro-Folie.
Meal 16? on reservation.
