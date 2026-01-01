La Nuit de la Lecture Association En Avant Première Surgères

La Nuit de la Lecture

L’association En Avant Première vous propose de partager de la lecture de textes sur le thème Villes & campagnes . En partenariat avec la Micro-Folie de Surgères.

Repas 16€ sur réservation.

Association En Avant Première 32 rue du Faubourg saint Gilles Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English :

The En Avant Première association invites you to share a reading on the theme of Towns & Countryside . In partnership with the Surgères Micro-Folie.

Meal 16? on reservation.

