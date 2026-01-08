La Nuit de la Lecture Uzerche
La Nuit de la Lecture Uzerche vendredi 23 janvier 2026.
La Nuit de la Lecture
Médiathèque Simone de Beauvoir Uzerche Corrèze
Dans le cadre de la manifestation nationale La Nuit de la Lecture .
Ville rêvée , lectures d’albums, kamishibaïs, raconte-tapis…
Cette animation gratuite s’adresse à un public familial (enfants à partir de 3 ans). Réservation souhaitée par mail ou par téléphone au 05.55.73.22.15. .
Médiathèque Simone de Beauvoir Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 22 15 mediatheque@uzerche.fr
