La Nuit de la Lecture Uzerche

La Nuit de la Lecture

Médiathèque Simone de Beauvoir Uzerche Corrèze

2026-01-23

Dans le cadre de la manifestation nationale La Nuit de la Lecture .

Ville rêvée , lectures d’albums, kamishibaïs, raconte-tapis…

Cette animation gratuite s’adresse à un public familial (enfants à partir de 3 ans). Réservation souhaitée par mail ou par téléphone au 05.55.73.22.15. .

Médiathèque Simone de Beauvoir Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 22 15 mediatheque@uzerche.fr

