La Nuit de la Lecture Uzerche

La Nuit de la Lecture

La Nuit de la Lecture Uzerche vendredi 23 janvier 2026.

La Nuit de la Lecture

Médiathèque Simone de Beauvoir Uzerche Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23
fin : 2026-01-23

Date(s) :
2026-01-23

Dans le cadre de la manifestation nationale La Nuit de la Lecture .
Ville rêvée , lectures d’albums, kamishibaïs, raconte-tapis…
Cette animation gratuite s’adresse à un public familial (enfants à partir de 3 ans). Réservation souhaitée par mail ou par téléphone au 05.55.73.22.15.   .

Médiathèque Simone de Beauvoir Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 22 15  mediatheque@uzerche.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Nuit de la Lecture

L’événement La Nuit de la Lecture Uzerche a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de Tourisme Terres de Corrèze