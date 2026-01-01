La nuit de la lecture Villes et campagnes Rue de Figueras Marignane

La nuit de la lecture Villes et campagnes

Samedi 17 janvier 2026 de 16h à 21h. Rue de Figueras Médiathèque Jean d’Ormesson Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 16:00:00

fin : 2026-01-17 21:00:00

Date(s) :

2026-01-17

La nuit de la lecture s’invite à la médiathèque Jean d’Ormesson.

Cette manifestation nationale à destination de tous les publics assure la promotion du plaisir de lire, du goût des découvertes, celui de l’échange et du partage…

Venez nombreux !

.

Rue de Figueras Médiathèque Jean d’Ormesson Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 31 12 40 bibliotheque@ville-marignane.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The nuit de la lecture (night of reading) invites itself to the Jean d’Ormesson multimedia library.

This national event, aimed at all publics, promotes the pleasure of reading, the taste for discovery, exchange and sharing…

Come one, come all!

L’événement La nuit de la lecture Villes et campagnes Marignane a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme de Marignane