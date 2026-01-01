La Nuit de la lecture | Vissac-Auteyrac Bibliothèque Siaugues-Sainte-Marie

La Nuit de la lecture | Vissac-Auteyrac

Bibliothèque 1, Place Maurice Compte Lachaud Siaugues-Sainte-Marie Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22 14:00:00

fin : 2026-01-22

Date(s) :

2026-01-22

A l’occasion de la Nuit de la Lecture, venez découvrir une sélection de livres récemment primés que vous pouvez emprunter dans votre bibliothèque municipale (romans policiers, poésie, bande-dessinées, petite enfance). Gratuit et ouvert à tous.

Bibliothèque 1, Place Maurice Compte Lachaud Siaugues-Sainte-Marie 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 21 03

English :

As part of Reading Night, come and discover a selection of recent award-winning books that you can borrow from your local library (detective novels, poetry, comics, children’s books). Free and open to all.

