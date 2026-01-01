La Nuit de la Lecture rue du 11 novembre Vorey
La Nuit de la Lecture rue du 11 novembre Vorey vendredi 23 janvier 2026.
La Nuit de la Lecture
rue du 11 novembre Médiathèque de Vorey sur Arzon Vorey Haute-Loire
Début : 2026-01-23 18:00:00
fin : 2026-01-23
2026-01-23
Des histoires qui tisseront des liens entre ville et campagne, cachées dans les couloirs d’un supermarché ou suspendues à une herbe folle…
Lectures par les bénévoles de la médiathèque.
rue du 11 novembre Médiathèque de Vorey sur Arzon Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 01 15 21 bibliotheque@vorey.fr
English :
Stories that weave links between town and country, hidden in the corridors of a supermarket or hanging from a wild grass?
Readings by media library volunteers.
