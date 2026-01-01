La Nuit de la Lecture rue du 11 novembre Vorey

La Nuit de la Lecture

rue du 11 novembre Médiathèque de Vorey sur Arzon Vorey Haute-Loire

Début : 2026-01-23 18:00:00

fin : 2026-01-23

2026-01-23

Des histoires qui tisseront des liens entre ville et campagne, cachées dans les couloirs d’un supermarché ou suspendues à une herbe folle…

Lectures par les bénévoles de la médiathèque.

English :

Stories that weave links between town and country, hidden in the corridors of a supermarket or hanging from a wild grass?

Readings by media library volunteers.

