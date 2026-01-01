La nuit de la lecture voyage entre ville et campagne

route de Bassemberg Villé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-24 18:00:00

fin : 2026-01-24 21:00:00

Date(s) :

2026-01-24

Une découverte inédite, de nuit, de la médiathèque et ses coulisses ! A l’occasion de la nuit de la lecture, un live game sera proposé une heure d’énigmes pour une enquête en équipe entre ville et campagne.

Un jeu spécialement conçu par Republic of Wineland. .

route de Bassemberg Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 69 33 23 40 mediathequevalleedeville@alsace.eu

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement La nuit de la lecture voyage entre ville et campagne Villé a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé