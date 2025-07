La nuit de la pleine lune, live avec Walter Astral et Etienne de Crecy Mucem Marseille 2e Arrondissement

La nuit de la pleine lune, live avec Walter Astral et Etienne de Crecy

Samedi 9 août 2025 à partir de 21h30.

DJ Set en interlude

21h30 Walter Astral

23h30 Étienne de Crécy. Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 23 – 23 – 23 EUR

Début : Samedi 2025-08-09 21:30:00

fin : 2025-08-09

Bienvenus pour la première Full Moon Party du Mucem !

De 20h30 à 1h du matin, la musique vous fera toucher les étoiles ; Walter Astral vous fera décoller en douceur, pour rejoindre la planète électro d’Étienne de Crécy.

Une nuit qui restera gravée dans les mémoires et sur les peaux… car de nombreuses surprises ponctueront la soirée observation de planètes, déambulations d’étoiles, décor lunaire, cocktails de Mars, soupes de l’espace, coupes de cheveux énergisantes, tatouages flashs astraux, lectures de votre signe zodiacal et visite libre de l’exposition Lire le ciel. Sous les étoiles en Méditerranée



L’exposition Lire le ciel fermera à 23h. .

Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 84 35 13 13 contact@mucem.org

English :

Welcome to the Mucem’s first Full Moon Party!

From 8.30pm to 1am, the music will have you reaching for the stars; Walter Astral will take you gently into the air, to join the electro planet of Étienne de Crécy.

German :

Herzlich willkommen zur ersten Full Moon Party im Mucem!

Von 20:30 bis 1 Uhr morgens wird Sie die Musik nach den Sternen greifen lassen; Walter Astral wird Sie sanft abheben lassen, um sich auf den Elektroplaneten von Étienne de Crécy zu begeben.

Italiano :

Benvenuti al primo Full Moon Party del Mucem!

Dalle 20.30 all’una di notte, la musica vi farà raggiungere le stelle mentre Walter Astral vi solleverà delicatamente da terra per unirsi al pianeta electro di Étienne de Crécy.

Espanol :

¡Bienvenidos a la primera Fiesta de la Luna Llena del Mucem!

Desde las 20.30 hasta la 1 de la madrugada, la música te hará alcanzar las estrellas mientras Walter Astral te eleva suavemente del suelo para unirte al planeta electro de Étienne de Crécy.

