La nuit de la pleine lune, silent party sous les étoiles Mucem Marseille 2e Arrondissement

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : Samedi 2025-08-09 01:00:00

Prolongez cette nuit de la pleine lune en vous équipant d’un casque sans fil et dansez jusqu’au lever du soleil !

DJs set en mode Silent Party de 1h à 5h.

Sur une programmation de Marsatac.

Minuit Machine (de 1h à 3h)



Minuit Machine est un projet phare de la scène électronique darkwave. Hybride et immersive, la musique de Minuit Machine franchit les barrières du genre et fuit les étiquettes. Grâce à des sons puissants et des mélodies entêtantes, Minuit Machine dévoile un monde qui lui est propre.

Fondé en 2013, le projet n’a eu de cesse de muter, tout en préservant son ADN qui fait sa singularité l’émotion.







Mars O10C (de 1h à 3h)



Mars O10C est un·e DJ et activiste queer. Ses évènements lient clubbing et militantisme en soutenant les artistes trans et non binaires à travers une curation soigneusement réfléchie. Passionné·e par la culture rave et le mouvement DIY, iel aime explorer et participer à des univers musicaux authentiques et communautaires.



Connu·e pour être une oreille attentive et un·e digger·euse compulsif·ve, Mars O10C porte une attention particulière à l’émotion et aux subtilités de chaque morceau, qu’iel sélectionne avec soin, que ce soit dans ses sets ambient et downtempo ou ses sélections house, progressive et trance des années 90.







Oyster Catcher (de 3h à 5h)



Oyster Catcher est un digger invétéré qui oscille avec aisance entre house, techno, break et électro. Ses sets débordent de puissance, énergie qu’il libère avec calme et concentration. Oyster Catcher ne danse pas, il laisse son corps et son esprit suivre les rythmiques avec précision et discrétion. Pour lui, chaque piste est une invitation à la danse, chaque son une découverte, chaque mix une aventure.







Blanche de nuit (de 3h à 5h)



Blanche de nuit c’est une tentative de sélectionner de la poésie musicale. Elle tente, à travers ses sets, de vous raconter des histoires chargées d’émotions, rythmées par des basses pour tenter de pouvoir laisser son corps et son esprit s’évader.



Elle puisera dans la down tempo, techno ou encore trance mélodique. Elle espère, dans toutes ses formes de lenteur et d’accélération, vous faire vivre une expérience sensible.







Et toute la nuit

Tatouages flash, coupes de cheveux lunaires et horoscopes sous les étoiles animeront le J4, qui vibreront au rythme d’une nuit cosmique. Le bar proposera ses créations célestes, accompagnées des incontournables soupes de la pleine lune. L’exposition Lire le ciel sera accessible en visite libre jusqu’à 23h, ponctuée de visites flashs et déambulations d’étoiles géantes d’Aérosculpture. .

Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 84 35 13 13 contact@mucem.org

English :

Extend this full-moon night with wireless headphones and dance until sunrise!

Silent Party DJ sets from 1am to 5am.

Programmed by Marsatac.

German :

Verlängern Sie diese Vollmondnacht mit einem kabellosen Kopfhörer und tanzen Sie bis zum Sonnenaufgang!

DJ-Sets im Silent Party-Modus von 1 Uhr bis 5 Uhr.

Auf einem Programm von Marsatac.

Italiano :

Prolungate la notte di luna piena con le cuffie wireless e ballate fino all’alba!

DJ set in modalità Silent Party dall’1 alle 5 del mattino.

Su programma Marsatac.

Espanol :

Prolongue esta noche de luna llena equipándose con auriculares inalámbricos y baile hasta el amanecer.

DJ sets en modo Silent Party desde la 1 de la madrugada hasta las 5 de la mañana.

En un programa de Marsatac.

