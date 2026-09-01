La nuit de la recherche Place du 6ème RPI Ma Mont-de-Marsan

Informations pratiques

Mont-de-Marsan

La nuit de la recherche

Place du 6ème RPI Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 17:00:00

fin : 2026-09-24 21:00:00

Date(s) :

2026-09-24

Conférences :

Auditorium | tout public, réservation conseillée

– 18h : « Enfance et pratique sportive » : Esteban Bigot, doctorant au laboratoire MEPS, évoquera les bienfaits du sport pour l’enfant ainsi que les points de vigilance à prendre en compte lors de la pratique sportive.

– 19h : « Safari cosmique : les objets du ciel profond » : Les objets du ciel profond composent un véritable bestiaire cosmique. Au-delà de leur intérêt scientifique, leurs formes et leurs propriétés variées suscitent fascination et émerveillement. Benoît Lott, du Laboratoire de Physique des Deux Infinis de Bordeaux, vous emmènera à la découverte des plus emblématiques d’entre eux.

– 20h : « Les éco-matériaux de construction : quelles propriétés et avantages ? » : Les éco-matériaux de construction constituent une alternative durable, locale, recyclable et à faible empreinte carbone aux matériaux conventio .

Place du 6ème RPI Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 09 43 mediatheque@montdemarsan-agglo.fr

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English : La nuit de la recherche

L’événement La nuit de la recherche Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Mont-de-Marsan