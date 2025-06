La nuit de la Saint-Jean – Port Vieux La Ciotat 24 juin 2025 21:00

Depuis des années, le groupe l’Escolo de la Ribo anime les feux de la Saint-Jean.

Cette année encore, cette fête de partage pour le solstice d’été qui est le jour le plus long de l’année, célébré entre le 21 et le 22 juin par des feux de joie. C’est le jour où l’on fête la lumière avec l’arrivée de l’été.

C’est aussi un nouveau cycle pour la nature, une histoire, une vie, une passion, une flamme.

La Saint-Jean a toujours eu lieu la nuit du 23 au 24 juin, c’est aussi la naissance de Saint-Jean Baptiste. En organisant de grands feux, les anciens récupéraient les cendres pour préserver les récoltes de la foudre et des orages. Mais aussi pour les amoureux en sautant le feu, cela garantissait leur amour pour toute une année.

Aux racines même de nos traditions, la Saint-Jean permet à chacune et chacun d’entre nous de nous retrouver.

Cette année, une délégation des Targaïre Ciotadens apportera la flamme qui arrivera du Mont Canigou en Arles.

Les mainteneurs de Provence et d’ailleurs animent au son des galoubets et des tambourins la traditionnelle fête qui rassemble, petits et grands dans de folles farandoles.

Le défilé se fera sur la place de l’Escalet à 21h, avant le début du spectacle. Le feu sera allumé et tous les petits fagots des différentes associations de la ville y seront accueillis. .

Port Vieux Place de l’Escalet

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 84 35 19 47 escolo13600@gmail.com

